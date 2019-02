Vrouw biedt tijdens stapavond mes en pepperspray te koop aan

De politie werd gewaarschuwd nadat twee mannen op zondag 24 februari rond 2.10 uur door de vrouw op de Grote Markt werden aangesproken. ´Wil je een mes kopen voor 25 bonnen?´ vroeg ze aan een van hen. Ook gaf ze aan pepperspray bij zich te hebben. Het tweetal wees het aanbod af, liep door en spraken agenten aan die in de buurt stonden. Zij spraken de vrouw aan en ze bleek een goudkleurig zakmes en een busje pepperspray op zak te hebben. De Bergse is direct aangehouden en de wapens zijn in beslag genomen. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en na enkele uren met een proces-verbaal op zak weer in vrijheid gesteld.