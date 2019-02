Auto en vuurwapen in beslag genomen in onderzoek naar vermeend schietincident Heistraat

Het 18-jarige slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis en is nog weinig spraakzaam als het gaat om het verschaffen van informatie over wat er gebeurd is. De 23-jarige man die bij hem was in het ziekenhuis en werd aangehouden met munitie en een flink geldbedrag op zak, zit nog steeds vast. Hij wordt maandag voorgeleid aan een rechter commissaris.