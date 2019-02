Dode man in Osse flatwoning slachtoffer misdrijf

Wanneer de man precies is gestorven is vooralsnog niet duidelijk. We spreken daarom graag met mensen die het slachtoffer kennen en hem mogelijk de afgelopen dagen nog hebben gezien of gesproken. Maar we komen ook graag in contact met mensen die vrijdag of zaterdag in of in de buurt van de flat iets verdachts hebben gezien. Mogelijk in het bijzonder op de 10e verdieping waar de man woonde, bij de lift of de trap? Misschien zag u iemand die zich verdacht gedroeg of mogelijk iemand die op de vlucht leek te zijn? Mogelijk woont u in de buurt en heeft u een bewakingscamera waarop iets te zien is? Alle informatie die ons op weg kan helpen is welkom. Deel die informatie met het rechercheteam in Oss via 0900-8844 of eventueel via de M-lijn, 0800-7000 als u liever uw naam niet zegt