Dode man Oss kwam door geweld om het leven

Voor ons onderzoek is het van belang dat we het leven van het 63-jarige slachtoffer in beeld krijgen. Wat deed hij en met wie had hij contact bijvoorbeeld. Waren er conflicten waar hij bij betrokken was? Als u daar iets meer over kunt zeggen, vragen we u met klem om dat met ons te delen. Ook zoeken we nog het antwoord op de vraag wanneer de man om het leven kwam. Heeft u hem de afgelopen dagen nog gezien of gesproken? Neem dan contact met ons op. Het rechercheteam in Oss is bereikbaar via het politienummer 0900-8844. Anoniem tips delen kwam via de M-lijn, 0800-7000. Maar u kunt ook het tipformulier invullen.