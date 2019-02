Drie aanhoudingen voor verdenking wapenbezit

Het gaat om drie mannen uit Maastricht van 44, 23 en 21 jaar. Ze worden ervan verdacht vuurwapens in hun bezit te hebben.

Doorzoeking

De woningen van de drie worden op dit moment doorzocht. Hierbij krijgt de politie assistentie van een speciaal team van de Koninklijke Landmacht. Dit team heeft onder meer de beschikking over specialistische apparatuur om te zoeken in bijvoorbeeld in kleine ruimtes of verborgen ruimtes met weinig of geen licht.