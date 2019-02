Politie zoekt getuigen van vermoedelijk schietincident

Rond de klok van 10.00 uur werd onze meldkamer gealarmeerd over dit incident. Op de rotonde de Witte Paarden in Steenwijkerland of in die directe omgeving kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing. Dit betrof een zwarte bestelbus en blauwe Citroen C1. Ze reden daarna beiden door de snelweg A32 op in de richting van Wolvega. De bestuurder of een inzittende van de zwarte bestelbus zou tijdens die rit op de A32 vermoedelijk met een vuurwapen hebben geschoten op de blauwe Citroen. Bij de afslag Wolvega werd de bestuurder van de Citroen opgevangen door agenten. De zwarte bestelbus was er toen al vandoor en is nog niet aangetroffen.