Man bedreigd met vuurwapen in Utrecht: politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. Was u die bewuste avond in de omgeving van de Juliusstraat en heeft u iets verdachts gezien of gehoord? Of misschien heeft u de man horen schreeuwen? Dan komen we graag met u in contact. Heeft u tips? Bel dan 0900-8844 of anoniem 0800-7000. U kunt ook het onderstaande tipformulier invullen.