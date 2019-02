Twee verdachten aangehouden na beroving

Rond 18.30 kreeg de politie een melding van een straatroof aan de Zesstedenweg in Grootebroek. Een vrouw werd door twee meisjes aangesproken. Ze wilden dat het slachtoffer haar spullen zou afstaan maar zij ging hier niet op in. Hierop ontstond een worsteling. Het slachtoffer werd beroofd van haar iPad waarna de verdachten wegrenden in de richting van het station. De politie is direct een zoekactie gestart en met succes. De twee verdachten werden bij het station aangehouden. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau.

2019036411