Verdachte zedenzaak Nieuwerkerk aan den IJssel aangehouden

Nieuwerkerk aan den IJssel - De politie hield maandagochtend 25 februari in Capelle aan den IJssel een 29-jarige man aan als verdachte in een zedenzaak in Nieuwerkerk aan den IJssel in februari 2018. De reconstructie van de zaak was vorige week te zien bij Opsporing Verzocht, maar ook bij de regionale opsporingsprogramma’s Team West en Bureau Rijnmond. Ook werd de oproep gedeeld via verschillende social media kanalen.