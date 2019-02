Aanhangwagen uitgebrand, politie vermoedt brandstichting

Rond 03:00 uur ontving de politie een melding dat de aanhangwagen in brand stond. De brandweer heeft de brand vervolgens geblust. De aanhangwagen is in beslag genomen en wordt onderzocht.



Agenten die ter plaatse waren zagen tijdens de brand een personenauto wegrijden. Zij hielden de auto staande op de Prinses Ireneweg. In de auto zaten twee 16-jarige jongens uit Voorburg. Omdat de bestuurder aangaf geen rijbewijs te hebben en beide inzittenden zich niet konden legitimeren, zijn zij aangehouden. Onderzocht wordt of zij betrokken waren bij de brand.



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien van de brand in de aanhangwagen, of op een andere manier over informatie beschikken over dit incident. Hebt u iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Prins Bernhardlaan? Of bent u in bezit van camerabeelden van deze omgeving waarop mogelijk verdachten staan? Neem dan contact op met ons via 0900-8844. Liever anoniem? Bel met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Tegengaan autobranden hoogste prioriteit

In de periode van 11 tot en met 25 februari brandden er zes auto’s en één aanhangwagen uit in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze autobranden hebben een grote maatschappelijke impact. Het tegengaan van autobranden is voor het politieteam Leidschendam-Voorburg dan ook van de hoogste prioriteit. Blijf daarom alle verdachte situaties direct aan ons melden via 1-1-2. Meld u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.