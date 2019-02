Getuigen gezocht van schietincident Overschieseweg

Maandag werd er uitgebreid onderzoek verricht op de plek waar het incident heeft plaatsgevonden. Onder andere met speurhonden werd gezocht naar sporen.

We komen graag in contact met mensen die daar vannacht waren en iets is opgevallen, die beelden hebben waar mogelijk de betrokkenen opstaan, of die andere informatie willen delen. Vul in dat geval onderstaand tipformulier in, bel 0900-8844 of als u anoniem wilt blijven: 0800-7000.