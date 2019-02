Marktplaatsberovers aangehouden

Foto: aangetroffen mes in woning.

Op vrijdagavond 18 januari ging een 28-jarige Hagenaar naar de Oldehagen in Rotterdam-Zuid. Hij had via Marktplaats zijn smartphone te koop aangeboden. Eenmaal aangekomen op de afgesproken plaats werd hij door de verdachte bedreigd met een groot mes. Een week later, op zaterdag 26 januari overkwam een 35-jarige Rotterdammer nagenoeg hetzelfde. Hij leek de gelukkige bieder van een telefoon op Marktplaats. Met €300,- op zak ging hij naar hetzelfde adres om de smartphone te kopen en werd daar eveneens onder bedreiging van een mes gedwongen zijn smartphone en portemonnee af te staan.



Omdat de plek van de beroving en de werkwijze van de dief zo sterk overeenkwam, vermoedde de politie dat ze met dezelfde dader te maken had. Dit markeerde de start van een knap staaltje digitaal speurwerk door het rechercheteam. De wijkagent die actief is in dit deel van de Rotterdamse wijk IJsselmonde, speelde ook een belangrijke rol bij het vinden van de verdachte. Hij herkende de verdachte aan de hand van de omschrijving van de slachtoffers.

In de woning van de 21-jarige verdachte is zowel het wapen als een deel van de gemaakte buit, waaronder de smartphones en een portemonnee inclusief het ID-bewijs van één van de slachtoffers, aangetroffen. De betrokkenheid van de andere verdachte in deze zaak wordt nog onderzocht.