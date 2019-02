Rotterdamse vernieler aangehouden

Een ruzie, vermoedelijk in de relationele sfeer, ging aan de vernieling vooraf. Op straat kreeg de man ruzie met zijn ex. Daarna ging hij de horecagelegenheid in, riep dat hij een vuurwapen bij zich had en gooide een stoel over de bar. Hierna verliet hij de zaak en trapte een scooter om. Met behulp van cameratoezicht die de man in het snotje had werd hij op de 1e Pijnackerstraat aangehouden.

Het personeel en de bezoekers waren erg ontdaan. Zij kregen slachtofferhulp aangeboden.

De verdachte zit vast.