Vierde aanhouding in liquidatiezaak Willem Ruyslaan

Ook al is het even geleden, nog steeds is informatie over het schietincident van harte welkom. Het slachtoffer was een bekende van de politie en gelet op de aard van het incident wordt er serieus rekening gehouden met een afrekening in het criminele (drugs)milieu. Tips of informatie kunt u nog steeds doorgeven. Bel met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) op 079-3458999. Als u liever anoniem blijft, bel dan Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.