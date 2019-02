Gezochte verdachte probeert op zijn fiets te vluchten

Bij het controleren van zijn persoonsgegevens bleek dat de 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, maar veelal verblijvende in Tilburg, gezocht werd voor het feit dat hij verdacht wordt van een insluiping. Hij zou op 6 januari van dit jaar gezien zijn bij een insluiping in een studentencomplex waar een laptop was weggenomen. In die periode zijn er meer insluipingen geweest in studentenwoningen geweest. De recherche gaat de insluiping verder onderzoeken en kijken of de verdachte meer op zijn kerfstok heeft. Ook had hij nog een boete open staan van enkele honderden euro’s.