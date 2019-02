Integrale controle Oostappen vakantiepark Droomgaard

De politie verrichtte één aanhouding voor heling van een gestolen fiets en betekende twee openstaande vonnissen. Verder namen agenten een auto in beslag omdat er geen tenaamstelling voor het voertuig was afgegeven. De gemeente constateerde diverse overtredingen op het gebied van brandveiligheid. Er was geen sprake van huisvesting van arbeidsmigranten op het recreantendeel. Wel werd er een zwerver aangetroffen die niet ingeschreven was op de camping.



Burgemeester Hanne van Aart: “het is goed om te zien hoe politie en gemeente samenwerken bij deze uitgebreide controles. Arbeidsmigranten die verblijven op Droomgaard werken graag mee aan de controles en gelukkig werden er slechts enkele bijzonderheden aangetroffen. De gekozen aanpak samen met de politie werpt duidelijk zijn vruchten af.”