Geldautomaat opgeblazen, verdachten vluchten op scooter

De politie kreeg rond 3.15 uur een melding van een knal bij de geldautomaat aan de Bautscherweg. Vervolgens reden twee verdachten er met een donkerkleurige scooter vandoor in de richting van de Caumerweg. Mogelijk hebben zij geld buitgemaakt.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg naar Heerlen om te kijken of er nog explosief materiaal aanwezig is op de plaats delict. Door de explosie bij de geldautomaat is er schade aan omliggende panden ontstaan.

De politie komt graag in contact met getuigen via bijgevoegd tipformulier of telefoonnummer 0900-8844.