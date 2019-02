Onderzoek naar witwassen en handel in medicijnen

Tijdens een ander onderzoek kregen wij informatie over witwassen wat een start betekende voor dit onderzoek. Gaandeweg dit onderzoek bleek daar de handel in medicijnen bij te komen. Tussen augustus 2016 en 11 december 2018 werd diverse keren aangifte gedaan van oplichting. Tijdens het onderzoek bleek dat ook in 2015 oplichtingen waren gepleegd. Diverse eigenaren van bedrijven over de hele wereld, waaronder in Dubai, een bedrijf in Noord-Nederland en in Noord-Holland werden benadeeld nadat ze valse facturen hadden betaald. Ook werden diverse bedrijven opgelicht via een webshop. Via deze webshop kwam men terecht bij valse sites van zogenaamde exportbedrijven. Daar werden grote partijen bulkgoederen als Heineken bier, melkpoeder en Red Bull aangeboden. De kopers maakten het bedrag over, maar de goederen werden vervolgens nooit geleverd.