Politie houdt twee mannen aan na schietincident

De politie is op zoek naar getuigen van het schietincident. Heeft u in de nacht van maandag op dinsdag rond één uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Geraniumstraat? Woont u in de buurt en heeft u camerabeelden of heeft u dashcambeelden? Dan kunt u zich melden via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Aan het formulier kunnen beelden worden toegevoegd. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

2019086416 FB