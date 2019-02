Opsporing Verzocht over ontwikkeling cold case Richard Houtveen

Eerder werd als bekend dat het onderzoek naar de moord op de 25-jarige Richard Houtveen uit Nieuwegein is heropend. Voor de gouden tip is een beloning uitgeloofd van 20.000 euro.

Houtveen kwam op 11 juli 2010 in het centrum van Nieuwegein door een misdrijf om het leven. Het was een bijzondere dag omdat Nederland die dag de WK finale verloor van Spanje. Deze wedstrijd werd op grote schermen gekeken in het centrum van Nieuwegein. Vlak na de wedstrijd werd Houtveen doodgestoken op straat. Op de vertoning van de wedstrijd in Nieuwegein kwamen ook veel bezoekers uit omliggende plaatsen af zoals Houten, Bunnik, Vleuten en Utrecht.

Het Cold Case team van de politie buigt zich over de zaak en heeft daarom vragen aan het publiek. De politie vraagt in de uitzending van Opsporing Verzocht aan getuigen om zich te melden. Meer informatie over de zaak volgt in de uitzending van dinsdag 26 februari. Opsporing Verzocht wordt om 20.30 uur uitgezonden op NPO 1. Ook Bureau Hengeveld besteedt op woensdag 27 februari aandacht aan de zaak.