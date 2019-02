Verdachten overval horecazaak

De horecazaak werd in de nacht van zondag 26 augustus op maandag 27 augustus overvallen. Een 21-jarige medewerker werd bedreigd met een vuurwapen en vervolgens opgesloten in de wc. De overval is getoond in de opsporingsprogramma’s Bureau Hengeveld en Opsporing Verzocht. Mede hierdoor zijn de twee mannen van18 en 19 jaar uit Baarn aangehouden.