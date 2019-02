Getuigen gezocht na vernieling auto

Een vrouw rijdt dinsdag 19 februari rond 08.00 uur met haar auto over de Viergang in Mijdrecht, ter hoogte van het speelveld. De vrouw stopt bij het zebrapad omdat een man met zijn hond over wil steken. Bij het oversteken blijft de man op de weg staan en uit het niets maakt hij zwaaiende armbewegingen en schreeuwt iets. Als de man weer verder loopt, rijdt de vrouw weg. Maar op het moment dat ze hem passeert trapt de man tegen de auto en slaat hij op het dak. De vrouw schrikt en rijdt snel door. Later ziet ze een deuk in het dak.