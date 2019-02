Vier phishers aangehouden

In september 2018 startte het cybercrimeteam van Politie Midden-Nederland een onderzoek naar aanleiding van aangiftes van phishing. In het onderzoek kwam de politie de vier verdachten op het spoor. Zij worden verdacht van phishing of het dienst doen als geldezel.

Via een phishingmail probeerden de vier verdachten inloggegevens voor online bankieren te ontfutselen. Phishing is het vissen (hengelen) naar inloggegevens en persoonsgegevens van gebruikers.

Via een telefoontje ‘waarschuwden’ de criminelen – die zich voordeden als bankmedewerkers - de slachtoffers voor verdachte transacties op hun rekening. De slachtoffers konden dit voorkomen, door hun geld tijdelijk over te maken naar een bepaald, zogenaamd veilige, rekening. Deze rekening behoorde toe aan een money mule. Een money mule of geldezel is een katvanger die zijn of haar bankrekening laat misbruiken voor criminele activiteiten.

Aanhouding op heterdaad

Dankzij samenwerking met de Electronic Crimes Task Force (ECTF) konden de vier verdachten afgelopen weekend worden opgepakt. Vanuit een hotelkamer in de gemeente Soest stuurden twee verdachten phishingmails de wereld in. Rechercheurs verbleven in de kamers rondom de verdachten en konden daardoor op het juiste moment de kamer binnenstormen. Twee mannen van 21 jaar uit Hilversum werden op heterdaad aangehouden. Twee andere verdachten, een 24-jarige vrouw uit Hilversum en een 29-jarige man uit Veendam, werden even later aangehouden op twee andere locaties. De vier verdachten hebben naar schatting minimaal een kwart miljoen euro buit gemaakt van klanten van Nederlandse banken.

Samenwerking

Het cybercrimeteam van Politie Midden-Nederland kreeg ondersteuning van het cybercrimeteam van Noord Nederland, Team High Tech Crime, de ECTF en de districtsrecherche van Hilversum. De ECTF is een publiek-private samenwerking tussen de Landelijke Eenheid, ABN AMRO, ING, Rabobank, De Volksbank, ICS (creditcards), de Nederlandse Vereniging van Banken en het Openbaar Ministerie.

Wat is phishing?

Phishing is een vorm van oplichting. Criminelen proberen uw inlogcodes en creditcardgegevens te achterhalen. U ontvangt bijvoorbeeld een mail dat er iets mis is met uw bankgegevens en dat er controle moet plaatsvinden. Criminelen lokken u vervolgens naar een valse (bank)website. Deze lijkt op de echte website. Hier wordt u verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op deze manier krijgt de fraudeur de beschikking over uw gegevens. Met alle gevolgen van dien. Ontdek meer over phishing.

Hoe herkent u een phishingmail?

Veel pogingen tot oplichting beginnen met een valse e-mail. Daarom is het belangrijk om echte van valse e-mails te kunnen onderscheiden.

Twijfelt u of een mail echt of nep is? Check de e-mailwijzer!

Raadpleeg een overzicht van valse e-mails die nu in omloop zijn.

Aangifte doen van phishing

Bent u toch slachtoffer geworden van deze manier van oplichting? Laat dan uw rekening zo snel mogelijk blokkeren bij uw bank. U kunt van phishing alleen aangifte doen op een politiebureau. Bel 0900 8844 (lokaal tarief) voor een afspraak.