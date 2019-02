Wie herkent overleden vrouw

Langbroek - Op vrijdag 22 februari is een vrouw onwel geworden op de Langbroekerweg ter hoogte van de Gooyerdijk. Zij overleed na verschillende reanimatiepogingen. Na onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Alle pogingen om achter haar identiteit te komen, hebben echter nog geen resultaat gehad. Tot op heden heeft niemand haar op basis van het signalement herkend. Ook heeft nog niemand deze vrouw als vermist opgegeven. Als laatste middel is besloten een foto van de overleden vrouw te publiceren in de hoop dat iemand haar alsnog herkent.