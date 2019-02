Man aangehouden na waarschuwingsschoten

Politieagenten zijn zich bewust van de gevaren van het toepassen van geweld en de risico’s ervan. Hiervoor worden zij ook regelmatig getraind. Als er door agenten geweld wordt gebruikt, zoals een vuurwapen, onderzoekt de politie intern of het gebruik rechtmatig is en in verhouding staat tot het incident. De Rijksrecherche doet onderzoek bij schietincidenten of geweldsinzetten door de politie waarbij mensen (ernstig) gewond zijn geraakt of die een dodelijk afloop hebben. De Rijksrecherche is géén onderdeel van de politie. Het is een onafhankelijke partij die onderzoek doet voor het Openbaar Ministerie.