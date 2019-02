Wie is de eigenaar van deze konijnen?

Deze goedverzorgde konijnen werden in het weekend van 15-17 februari aangetroffen in een groenstrook langs de N9 in Den Helder. Onbekend is hoe ze daar zijn gekomen.

Herkent u deze konijnen, bent u de eigenaar of weet u van wie ze zijn? Laat het dan s.v.p. weten aan de politie in Den Helder via tel.nr. 0900-8844, of via een contactformulier op internet, onder vermelding van referentienummer: 2019031250