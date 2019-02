Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar reeks plofkraken

De recherche zoekt nog altijd getuigen van de plofkraken en roept iedereen met informatie op zich te melden. Hebt u iets opvallends gezien of gehoord? Of weet u meer over de incidenten? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

U mag de politie daarnaast ook contacten als u op dit moment of in de toekomst een verdachte situatie ziet bij of in de omgeving van een geldautomaat. Bel dan direct 112 en geef uw informatie door.