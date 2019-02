Fietsster (29) overleden na aanrijding, politie zoekt getuigen

Het ongeluk gebeurde omstreeks 19.10 uur op de kruising met de President Kennedylaan. De 29-jarige vrouw uit Den Haag passeerde vermoedelijk de vrachtauto. De vrachtautochauffeur zag de fietsster over het hoofd en reed haar aan. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nog behandeld, maar dat mocht niet meer baten.



Het Verkeers Ongevallen Analyse (VOA)-team onderzoekt de toedracht van de aanrijding en is nog op zoek naar getuigen.



Heeft u iets gezien of gehoord, neem dan contact op met de VOA via 0900-8844.