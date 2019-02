Verdachte van drugsdealen aangehouden

De politie had informatie over zijn criminele activiteiten en heeft daar verder onderzoek naar gedaan. In het onderzoek zijn diverse afnemers gehoord. De man zou vooral handelen in cocaïne en heroïne.

Na zijn aanhouding werd in de woning van de man een doorzoeking verricht voor de in beslagname van goederen die verband houden met het dealen. Er werden telefoons, een hoeveelheid cocaïne en heroïne en een groot geldbedrag in beslaggenomen.



Bewoners kunnen veel last hebben van drugsgebruik en dealen in drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dat geweld kunnen ook onschuldige omstanders de dupe worden. Daarnaast wordt van de opbrengst vaak dure spullen gekocht.



Vermoedt u dat in uw buurt drugs worden verhandeld? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgeven.