Getuigen gezocht na aanhouding woningoverval

Rond 14.45 uur kregen agenten de melding van een woningoverval in de Rijksstraatweg in Sassenheim. Daar vertelde het 55-jarige slachtoffer dat hij door vijf mannen onder bedreiging van een steekwapen zou zijn beroofd van enkele goederen. Vervolgens gingen de vijf verdachten in een auto ervandoor. Een oplettende getuige noteerde het kenteken van het voertuig, waarna de politie 's avonds één verdachte in Apeldoorn kon aanhouden. De politie is nog op zoek naar de overige verdachten.



Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of gehoord wat met deze woningoverval te maken heeft? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.