Straffen voor drugsproductienetwerk

In oktober werden de eerste acht verdachten aangehouden. In een kwekerij in Berkel en Rodenrijs stonden – behalve courgettes en paprika’s zo ver het oog reikte – ook vijf vaten azijnzuuranhydride. In de in augustus bezochte kwekerij in Bergschenhoek was nu niets meer te vinden. Ook in twee andere kwekerijen, in Maasdijk en Pijnacker, is niets aangetroffen. Wel is hier administratie in beslag genomen. In de kwekerij in Maasdijk was bovendien in april al een hennepkwekerij van 3.000 planten ontmanteld.