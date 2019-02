Autobranden Leidschendam-Voorburg in Team West

Een 85-jarige vrouw is bij het winkelcentrum van Voorburg van haar bankpas bestolen via een babbeltruc. In de Bucaillestraat vroeg een man haar de weg naar Amsterdam met een kaart in zijn hand. In de tussentijd heeft hij haar bankpas weten te bemachtigen. Bij de ING in Voorburg heeft hij vervolgens geld gepind. Uiteindelijk is haar pinpas op negen verschillende plekken gebruikt. In Voorburg, Rotterdam, Veghel en zelfs in België. In Rotterdam is hij in het gezelschap van een tweede man. In totaal is er 5280 euro opgenomen. De beide mannen staan op camerabeelden.