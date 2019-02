Aanhoudingen na vondst drugslab

Een arrestatieteam drong vanmorgen rond 7:30 uur het bedrijfspand binnen en hield de zes verdachten in en om het pand aan. Omdat in het pand een drugslaboratorium aangetroffen was, zetten agenten de omgeving van het pand direct af. En twee omliggende bedrijfspanden werden uit voorzorg ontruimd. Daarna deed de brandweer metingen in het pand. Aansluitend kwam de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) om het drugslaboratorium te ontmantelen. Tactisch en forensisch rechercheurs doen onderzoek in het pand.



De zes verdachten zijn meegenomen voor verhoor en zitten in beperkingen. Dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Wat doet Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO)

De LFO is een ondersteunende forensische afdeling binnen de politie die getraind en uitgerust is om op het allerhoogste veiligheidsniveau te kunnen acteren bij zogenaamde CBRN incidenten: chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten. Daarnaast geeft de LFO veiligheidsadviezen bij risicovolle opsporingsonderzoeken waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn of doet daar zelf het opsporingsonderzoek indien dit alleen met speciale bescherming bijvoorbeeld kan. Binnen de LFO zijn ook een aantal adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer werkzaam. De LFO verricht haar werkzaamheden vooral gericht op veiligheid én opsporing.

Vermoedens van een drugslab in uw buurt?

Hebt u het vermoeden van een drugslab in uw buurt? Of vindt u een mogelijke productieplaats, ga dan niet zelf aan de slag en vernietig geen sporen voor de politie. Alarmeer direct de politie via 1-1-2. Wilt u liever anoniem melding maken? Bel dan met “Meld Misdaad Anoniem” via 0800-7000.



Op dit moment kunnen wij niet meer melden over bijvoorbeeld de omvang of de verdachten. Zodra dit wel het geval is, komen we met een update.