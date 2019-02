Getuigen gezocht van beschieten woning Spijkenisse

De woning werd rond half twee ‘s nachts beschoten. De bewoner zat op dat moment thuis op de bank in de woonkamer en is niet gewond geraakt. De politie heeft de zaak in onderzoek, zo wordt er onder meer buurtonderzoek gedaan. Heeft u iets gezien of gehoord of beschikt u over andere bruikbare informatie over dit schietincident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.