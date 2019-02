In drie woningen in Tilburg hennepkwekerijen gevonden

Het gaat om woningen aan het Julianapark (237 wietplanten), Dolomietenlaan (326 planten) en in de Tartinistraat (336 hennepplanten verdeeld over twee ruimten in de woning). In de woning aan het Julianapark troffen de agenten en medewerker van de energieleverancier een gevaarlijke aansluiting van de elektriciteit aan. De hennepplanten en het kwekerij materiaal is in beslag genomen en vernietigd. Er zijn geen personen aangehouden.

e verda chten moeten zich op een later moment verantwoorden.