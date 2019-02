Dunkin Donuts overvallen

In de omgeving is uitvoering uitgekeken naar de dader, maar van hem ontbreekt ieder spoor. Camerabeelden van de winkel worden uitgekeken door rechercheurs. Ook camerabeelden van de camera’s die in de Eindhovense binnenstad hangen worden opgevraagd en bekeken op bijzonderheden. We hebben al met diverse getuigen gesproken. Maar mogelijk zijn er nog meer mensen die iets weten en die wij nog niet hebben gesproken. Wie weet meer? Wie heeft de dader gezien? Wie weet wie de man is? Alle informatie is welkom op 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan met 0800-7000. Je kunt uiteraard ook gebruikmaken van onderstaand tipformulier.