Onderzoek naar overval na advertentie Marktplaats

Hoewel dit soort overvallen helaas niet altijd te voorkomen is, zijn er tal van tips om de kans zo klein mogelijk te maken. Net als de politie waarschuwt ook Marktplaats: “Laat vragen, biedingen en betalingen altijd via Marktplaats Berichten verlopen. Zo heb je gemaakte afspraken altijd bij de hand. Mensen met slechte bedoelingen willen zo min mogelijk sporen achterlaten en proberen onderling contact buiten Marktplaats te houden, bijvoorbeeld via Whatsapp of telefoon. Zorg dat je een goed beeld hebt met wie je handelt. Kijk bijvoorbeeld naar andere advertenties van de verkoper of hoe lang iemand geregistreerd is op Marktplaats. Controleer de gegevens op de website van de politie en check de (ver)koper bijvoorbeeld ook via Google, social media en internetfora. Deel nooit een kopie van je ID/bankpas of rijbewijs. Ook niet als de (ver)koper daar om vraagt.”