Twee woningen in Cuijk doorzocht op verdenking witwassen

Cuijk - Vandaag doorzochten medewerkers van de politie, bijgestaan door collega’s van de Belastingdienst twee woonhuizen in de gemeente Cuijk. Er is onder meer gekeken of er onverklaarbaar vermogen in de woningen aanwezig was, wat kan wijzen op witwassen. De gemeente heeft aansluitend een controle uitgevoerd in beide woningen.