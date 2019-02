Aanhouding in onderzoek naar date met ‘Kimberly’

Omdat de groep uit meerdere jongens bestond, onderzoekt het rechercheteam meerdere verdachten. Kun jij de recherche helpen? Het is al even geleden en daardoor misschien lastig te herinneren, maar misschien is jou vorig jaar 12 april tussen 21.00 en 23.00 uur in Almelo iets opgevallen. We zijn op zoek naar informatie over een groep van jongens die zowel op het station als in het centrum zijn geweest.

Alle informatie over deze groep kan bruikbaar zijn voor het onderzoek. Neem telefonisch contact op met politie Almelo of meld het via Facebook. Wil je anoniem je verhaal doen? Bel dan 0800-7000.

De recherche sluit ook niet uit dat er meerdere mensen slachtoffer zijn geworden van deze groep, die mogelijk nog geen aangifte hebben gedaan. Wil je toch nog aangifte doen? Twijfel niet en zoek contact met de politie.

2018158859 MB