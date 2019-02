Frank Paauw nieuwe politiechef Amsterdam

Frank Paauw over zijn overstap: “Een periode van bijna negen jaar in de eenheid Rotterdam is voorbij gevlogen. Ik heb daar een geweldige tijd gehad, en met ruim 6000 geweldige collega’s. Als je dan ook nog eens in de eenheid Amsterdam mag gaan werken dan is dat wel een hele bijzondere eer en uitdaging. Ik verlaat Rotterdam met een bloedend hart, maar ik heb ontzettend veel zin om in de eenheid Amsterdam aan de slag te gaan en met de collega’s kennis te maken.”