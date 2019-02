Meeste aanmeldingen voor Camera in Beeld in Oost-Nederland

Camera in Beeld is een beveiligde databank van de politie. In deze databank staat wie zijn beveiligingscamera heeft aangemeld. Zo kunnen we in het geval van een misdrijf snel zien of er in de omgeving camera’s hangen. Als we denken dat uw beelden kunnen helpen in het onderzoek, dan nemen we contact met u op om te vragen of we de beelden mogen bekijken. We kunnen de beelden dus alleen zien als u ze aan ons geeft. Wie weet wordt de dader door uw beelden herkend. Meteen aanmelden? Klik dan hier.