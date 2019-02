Woningoverval in De Steeg; politie zoekt getuigen

Was u gisteravond rond half 10 in de buurt van de Waldeck Limpurglaan? Of heeft u gisteren of die dagen ervoor iets opvallends gezien in de omgeving van de woningoverval aan de Waldeck Limpurglaan? Misschien heeft u wel camera’s aan uw woning hangen die iets gefilmd hebben. Als u nog niet met ons heeft gesproken, neem dan contact met ons op. Dat kan door te bellen naar 0900 8844. Dat kan ook anoniem via 0800 7000. Tips en beelden kunnen ook worden gedeeld via onderstaand tipformulier.

2019088098 AC