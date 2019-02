Politie zoekt getuigen aanrijding

Omstreeks 08.10 uur reed een 51-jarige Katwijker in een zwarte personenauto over de Vogelenzangseweg. Hier haalde hij een bestelauto in. Terwijl hij op de linker weghelft reed, botste hij tegen een zilvergrijze personenauto die vanuit tegengestelde richting kwam. De bestuurder (gegevens nog niet bekend) van de zilvergrijze auto liep letsel aan zijn gezicht/hoofd op. Hij is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de zwarte auto is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Bij controle bleek hij geen alcohol of drugs te hebben gebruikt.

De politie komt graag in contact met getuigen die iets kunnen verklaren over het weggedrag van de bestuurder van de zwarte auto, of die getuige zijn geweest van de aanrijding.

