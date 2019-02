Aanhoudingen op verdenking van handel in verdovende middelen

De politie heeft eerst enkele maanden onderzoek gedaan naar de mogelijke drugshandel om deze criminele activiteiten vast te stellen. Daarna werd besloten om woensdagmorgen vroeg een instap te doen in het pand aan de Vriezenweg. Daar werden de twee verdachten aangetroffen. In de woning werd een doorzoeking verricht naar goederen die verband houden met het dealen. Er werd een hoeveelheid drugs (GHB, hennep en amfetamine) aangetroffen en in beslaggenomen.



Bewoners kunnen veel last hebben van drugsgebruik en dealen in drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dat geweld kunnen ook onschuldige omstanders de dupe worden. Daarnaast wordt van de opbrengst vaak dure spullen gekocht.



Criminelen die rijk worden door ondermeer handel in verdovende middelen, voelen zich vaak onaantastbaar. Maar dat zijn ze niet. Overheidspartners als politie, gemeente, Openbaar Ministerie en Belastingdienst starten steeds meer onderzoeken om deze zware, ondermijnende criminaliteit aan te pakken.



Vermoedt u dat in uw buurt drugs worden verhandeld? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgeven.