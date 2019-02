Twee verdachten aangehouden na schietpartij Pascalweg

(Stockfoto politie)

Rond half negen kwamen er meerdere meldingen binnen van een schietpartij. Toen de politie ter plaatse kwam troffen zij op straat meerdere hulzen aan en was er onder meer een kogelinslag te zien in de ruit van een woning. Ter plaatse is de politie gestart met het sporenonderzoek en horen van getuigen. De politie heeft later die avond twee mannen aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij. Zij zitten nog vast en zullen later vandaag worden verhoord.

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt de aanleiding en achtergronden van de schietpartij en vraagt mensen die iets gezien hebben of in het bezit zijn van camerabeelden zich te melden. Heeft u gisteravond iets opvallends gezien, was u rond het tijdstip van de schietpartij of kort erna in de buurt van de Pascalweg of beschikt u over camerabeelden? Bel dan met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan door te bellen met 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.