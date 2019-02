GHB en cocaïne in auto, twee arrestaties

Agenten zagen op de Hoevenseweg een auto met gedoofde lichten tussen geparkeerde vrachtwagens staan. Even later ging het voertuig rijden. De dienders besloten een controle in te stellen en gaven een stopteken. Er zaten twee mannen in de auto. Ze zagen hennepresten en een opgerold biljet met wit spul op de grond liggen. Dergelijke biljetten worden vaak gebruikt om te snuiven. Hierop vorderden de politiemensen de uitlevering van de drugs. Hierop overhandigden de mannen een Ice tea flesje met circa 75 ml GHB en een zakje met circa 10 gram cocaïne. Hierop zijn beide manen aangehouden.