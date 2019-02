Man rijdt met snorfiets in op agenten

De verdachte wordt omstreeks 15.15 uur op zijn snorfiets gezien door surveillerende agenten op de fiets. Deze weten dat de man nog een gevangenisstraf heeft open staan en bovendien niet in het bezit is van een geldig rijbewijs. Om die reden wordt hij gemaand om te stoppen. Deze negeert het bevel en er volgt een achtervolging door de binnenstad. Daarbij neemt de verdachte grote risico’s door in straten tegen het verkeer in te rijden. Autobestuurders en fietsers kunnen hem nog net op tijd ontwijken.