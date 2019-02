Politie doet onderzoek naar bestuurder blauw bestelbusje

Breda - De melding dinsdagmiddag dat een elfjarig meisje op de Ginnekenweg was aangesproken door een mogelijke kinderlokker in een blauw busje, heeft geleid tot veel verontruste berichten op sociale media met name in Whats App groepen in het Ginneken. Ook worden veel kentekens van blauwe busjes die door de wijk rijden aan de politie doorgegeven. De politie benadrukt dat het goed is om oplettend te zijn en het voorval met kinderen te bespreken. Het incident wordt onderzocht.