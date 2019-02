Politiehond Viper vindt verwarde man in donkere kelder vervallen kerk

Twee agenten gingen vervolgens met diensthond Viper en voorzien van een schild via de pastoriewoning de kerk binnen gegaan. De politiehond pikte bij het altaar een spoor van menselijke geur op en leidde de agenten via een gang en een trap naar een pikdonkere kelderruimte. Daar zagen ze de verdachte die zich onder een kapotte trap verstopt had. De dienders sommeerden hem herhaalde malen tevoorschijn te komen. Daaraan werd niet voldaan, waarna Viper aan de lange lijn het commando “Vast’ werd gegeven. De verdachte sloeg daarop met een ijzeren staaf de hond op zijn kop en sprong over een gat met water. Hierna beet de hond hem in de mouw van zijn jas, waarop de verdachte zich voorover boog waardoor de hond achterover in het gat met water viel. De verdachte duwde Viper dieper het water in. Het dier verdween zelfs even helemaal onder water. De hondengeleider rende de trap af en spoot de agressieve man pepperspray in het gezicht. Hierna werd de 48-jarige Bredanaar overmeesterd en aangehouden. Viper was even buiten bewust zijn en had een verwonding onder een oog. Een Oosterhoutse dierenarts heeft de hond onderzocht, er lijkt geen sprake te zijn van ernstig letsel.