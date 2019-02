Poging overval Jumbo

In de omgeving is uitvoering uitgekeken naar de dader, maar van hem ontbreekt ieder spoor. Camera’s in de winkel hebben de overvaller goed op beeld gezet. Deze zullen zo snel mogelijk worden gedeeld voor een herkenning. Wie weet meer? Wie heeft de dader gezien? Wie weet wie de man is? Alle informatie is welkom op 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan met 0800-7000. Je kunt uiteraard ook gebruikmaken van onderstaand tipformulier.